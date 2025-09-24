Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Crecimiento rezagado

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Chile lleva más de una década atrapado en una trampa de bajo crecimiento, con una economía que apenas bordea el 2%, una fuerza laboral que envejece y baja participación femenina, donde el desempleo entre las mujeres supera el 10% y aún no contamos con sala cuna universal.
La innovación también retrocede, pues desde 2019 caímos del puesto 39 al 51 en el Global Innovation Index, mientras países más pequeños avanzan con digitalización y reconversión laboral. La inversión en I+D sigue rezagada y el Estado se atrinchera en burocracias, sin una estrategia clara frente a la transformación que ya provoca la inteligencia artificial.
Este diagnóstico sería grave en cualquier momento, pero lo es más hoy, cuando la carrera presidencial comenzó sin que los candidatos incluyan productividad, innovación y modernización del Estado en el debate. Sin crecimiento inclusivo no habrá recursos para financiar promesas ni sostener cohesión social.
El futuro de Chile no se juega en el próximo ciclo, sino ahora. Exijamos que quienes aspiran a gobernar incorporen en serio estos temas o seguiremos quedándonos atrás.

Camila Mohr
CEO y Partner de INNSPIRAL

