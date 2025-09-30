Click acá para ir directamente al contenido
Crisis en el Minvu

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 04:06 hrs.

Señor Director:

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) arrastra una deuda estimada en más de US$ 1.000 millones con una amplia red de constructoras, inmobiliarias y proveedores, desde PYME hasta grandes compañías del sector de viviendas sociales.

Esta grave falta de gestión y previsión impacta. Afecta a miles de familias que esperan sus viviendas y a cientos de empresas que enfrentan una situación “dramática” de falta de pago, deteniendo proyectos y agravando la contracción del rubro. La industria, que debería ser refugio en momentos económicos difíciles -a través de la generación de empleos-, se ve paralizada por la incertidumbre estatal.

Es imperativo que el Gobierno y, en particular, el Minvu, actúen con urgencia y transparenten las cifras de la deuda para que exista una estrategia clara que evite un mayor deterioro.

La solución no puede ser la inacción; debe ser el pago inmediato para proteger tanto a las familias que esperan hace años por una solución habitacional como al sector productivo.

Pedro Pizarro

Vicepresidente del Instituto Libertad

