Crítica fuera de lugar

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

El Presidente Gabriel Boric cruzó una línea delicada al criticar al Banco Central. La institución, que perfectamente podría haber cuestionado con dureza el actuar del Gobierno en su último IPoM, en cambio optó por presentar sus fundamentos de manera empírica y profesional.

Esta pataleta del mandatario marca un antes y un después en el respeto por los organismos autónomos.

Chile necesita líderes que fortalezcan sus instituciones, no que las desligitimen ni las pongan en riesgo.

Carlos Pérez-Cotapos U.

