Déficit de vivienda en Antofagasta

Cartas

Señora Directora:

Antofagasta es un núcleo urbano que aporta el 10% del PIB al país. La realidad, sin embargo, es que hoy nos encontramos a diario con una iudad que vive sufriendo la ausencia de no contar con un lugar para depositar desechos inertes y con incendios donde los sectores más vulnerables resultan afectados con las emanaciones tóxicas y sus consecuencias.

Los hogares de las familias es otra fuente de grandes preocupaciones. La región tiene un déficit de al menos 25 mil viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2020, que hemos dado a conocer a las autoridades municipales y regionales, conscientes de que solo con su apoyo podremos afrontar estos problemas de manera unida para que los antofagastinos no sigan dependiendo de promesas.

Es preciso trabajar colaborativamente entre los sectores público, privado, academia y sociedad civil, promoviendo la búsqueda de acuerdos por soluciones concretas, porque es incomprensible que en la capital de una de las regiones más ricas del país –con US$ 25.000 per cápita anuales– aún no se den los consensos necesarios para resolver problemas básicos de calidad de vida.

Marcela Torres Moraga

Presidenta Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta