Señor Director:

En agosto de 2023 se publicó la denominada Ley de Delitos Económicos, una reforma que pretendía establecer un estatuto diferenciado, por cierto, más riguroso, para sancionar esta clase de ilícitos.

Con el inicio de la audiencia de formalización del denominado caso Sartor, esta nueva legislación enfrenta probablemente su primer gran test ante la opinión pública. Por la relevancia del caso, el número de imputados, sus cargos o perfiles y la gravedad de los hechos investigados, es previsible que buena parte de la atención se concentre no en los hechos ni tampoco en los delitos, sino en las medidas cautelares que finalmente se impongan. Y es precisamente ahí donde resulta necesario hacer una distinción.

Una cosa es que el legislador haya decidido sancionar con mayor severidad determinados delitos y otra, muy distinta, es asumir que ese endurecimiento deba traducirse necesariamente en prisión preventiva porque, si bien esta ley efectivamente sanciona en forma más rigurosa ciertos delitos, en nada altera el estándar legal ni la excepcionalidad de la prisión preventiva.

Por eso, sería un error transformar la discusión sobre las cautelares del caso Sartor en una suerte de examen acerca del éxito o fracaso de la Ley de Delitos Económicos.

NELSON SALAS

ABOGADO PENALISTA