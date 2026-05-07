Desalación y certeza jurídica

Señor Director:

La aprobación del proyecto Aguas Marítimas de Cramsa, con una inversión de US$ 5.000 millones, constituye un hito para la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible de la Región de Antofagasta. Esta iniciativa permitirá transformar el acceso al agua en zonas urbanas y mineras, aportando resiliencia en un territorio marcado por la escasez.

El plazo de cuatro años de tramitación desde su ingreso en 2022 ha sido recibido como una buena noticia. Sin embargo, la agilidad administrativa y la sostenibilidad deben ser la regla, no la excepción. La competitividad y el desarrollo estratégico en Chile necesitan una modernización regulatoria que permita agilizar inversiones, manteniendo rigor técnico y protección ambiental. Es posible asegurar abastecimiento, promover competitividad e impulsar crecimiento, atendiendo brechas de sostenibilidad. No es solo un detalle de plazos, es una definición de estrategia país.

Pablo T. Silva Jordán

Especialista en Recursos Hídricos Formation Environmental