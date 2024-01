Descongelamiento de las tarifas eléctricas

Cartas

Señor Director:

Las empresas generadoras están en riesgo financiero, pues han tenido que asumir prácticamente todo el congelamiento de las tarifas desde 2019. Considerando intereses y reajustes, la deuda con las empresas generadoras de energía supera los US$ 6.000 millones, lo que equivale a la operación de todo el sistema de generación eléctrica en el país por un año, sin recibir pago alguno por la prestación del servicio.

En este mes, la deuda derivada del congelamiento de las tarifas se incrementa a diario en 3 millones de dólares adicionales y hasta el momento las tarifas no han subido, porque el Ministerio de Energía no ha emitido un nuevo decreto para establecer las nuevas tarifas eléctricas. Al normalizar las tarifas, se vuelve a entregar una certeza regulatoria y no se afecta a la inversión.

Sin embargo, para efectuar el descongelamiento y no impactar en familias de menores ingresos y las PYME, es necesario un aporte efectivo por parte del Estado a través de un subsidio. Además, se debiese considerar una contraprestación a las generadoras, como podría ser algún beneficio tributario por los costos asumidos, de manera de mitigar el impacto financiero que han sufrido a la fecha.

También es necesario fomentar iniciativas de eficiencia energética para reducir los consumos y solucionar las trabas de la permisología, para acelerar la construcción de obras de transmisión y almacenamiento. De esta forma se apoyaría la sustentabilidad del proceso de transición energética, lo que redundaría en beneficios tanto para las empresas generadoras como para los usuarios.

Luciano Cruz

Abogado área corporativa y socio de Arteaga Gorziglia