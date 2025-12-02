Señor Director:

Este 5 de diciembre celebramos el Día del Voluntariado, una fecha que nos recuerda algo esencial: el poder transformador que tienen las personas cuando deciden dedicar tiempo, talento y corazón a los demás. En Junior Achievement Chile vemos ese impacto todos los días. Cada voluntario que entra a una sala de clases lleva consigo una historia y una mirada que puede cambiar la vida de un joven.

Para nuestros estudiantes, encontrarse con profesionales que creen en ellos, abre un mundo de posibilidades. Descubren que sus sueños son alcanzables, que las dificultades pueden superarse y que siempre habrá alguien dispuesto a acompañarlos en el camino. Muchos voluntarios nos cuentan que participan porque quieren devolver la mano a quienes los inspiraron cuando eran jóvenes. Otros se sienten profundamente identificados con las realidades que viven nuestros estudiantes y encuentran en el voluntariado una forma concreta de generar cambios.

A todas las empresas que promueven esta cultura y a cada persona que decide ser parte, gracias. Su contribución deja huellas que perduran toda la vida.

Magdalena Peralta

Directora Ejecutiva de Junior Achievement Chile