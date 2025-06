Distorsiones del régimen PMGD

Señor Director:

Respecto de la carta del diputado Frank Sauerbaum sobre el cargo FET, publicada ayer en DF, consideramos necesario que el debate se concentre en el verdadero problema que afecta a los consumidores de energía eléctrica: el régimen de precio estabilizado de los PMGD.

Tal como lo han reconocido el Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional y la Comisión Nacional de Energía, este régimen constituye un subsidio encubierto en el que los clientes finales inexplicablemente subvencionan a los grandes fondos de inversión internacionales que son los propietarios de los PMGD.

En 2024, esta subvención llegó a US$ 300 millones y en 2025 será aún mayor. Claramente, los PMGD no son PYME. En ese contexto, coincidimos con el diputado con respecto a que lo que recaude el cargo FET debería ser utilizado de manera eficiente, pero no hay que perder de vista que mantener los altos precios de la energía eléctrica para seguir subvencionando con US$ 300 millones anuales de los consumidores a los fondos de inversión internacionales dueños de los PMGD es aún más grave. Confiamos en la habitual sensatez que impera en el Senado y esperamos que en esta discusión se proponga una solución definitiva a la subvención encubierta que hoy reciben los fondos internacionales propietarios de los PMGD. Esto es de suma urgencia para que nuestro país avance hacia un diseño tarifario justo y competitivo, en el que las familias chilenas no se hagan cargo de los costos originados por las distorsiones regulatorias.

Rafael Loyola Domínguez

Director Ejecutivo Asociación de Generación Renovable AGR A.G.