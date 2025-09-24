Click acá para ir directamente al contenido
El derrumbe de un tabú

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Recientemente, se cumplió un año de la promulgación de la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y los datos de la superintendencia muestran un fuerte impacto. De acuerdo con la entidad, los procesos de renegociación de deudas de personas naturales aumentaron 144% entre 2023 y 2024. Asimismo, las liquidaciones (quiebras) de personas naturales se duplicaron, con 4.709 casos en 2024.
Estas cifras reflejan que el país está avanzando hacia un cambio cultural. Con la antigua Ley de Quiebras existía cierto “temor” ante el estigma de la “bancarrota”, como sinónimo de fracaso. Hoy, la nueva normativa y sus reformas cambian ese paradigma. La posibilidad de renegociar las deudas al amparo de la superintendencia es ahora una oportunidad para que las personas naturales “reordenen la billetera”, lo que permite seguir optando al crédito comercial. Con ello se está derribando un tabú histórico, al tiempo que la ley cumple su objetivo de permitir a las personas efectivamente reemprender.

Francisco Fuentes
Director Grupo Litigios y Arbitrajes, Albagli Zaliasnik

