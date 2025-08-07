El empleo se hunde porque ahogan a las PYME

Señor Director:

En el 2023, el Gobierno lo presentó como pacto fiscal; ahora, como reforma tributaria. Pónganle el nombre que quieran, pero lo cierto es que no son más que formas solapadas para seguir subiendo los impuestos. Las PYME están ahogadas, ya no pueden más con la constante alza de la delincuencia, de las contribuciones y de los costos de producción, que derivan en las crecientes cifras de cesantía que hemos conocido en los últimos días. Cualquier aumento impositivo generará más quiebras y, por ende, mayor desocupación. Peor aún, cuando vemos que los recursos son utilizados para contratar a más empleados públicos, para crear más “fundaciones” y para pagar más licencias médicas fraudulentas.

Manuel Concha

CEO de Kame