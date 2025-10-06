El espejismo del CyberDay

Señor Director:

Cada Cyber Day nos venden el mismo cuento: descuentos, oportunidades, consumo “inteligente”. Pero la verdad es otra. Este evento no construye valor, lo destruye. Acostumbra al consumidor a comprar solo con rebajas, devalúa a las marcas que se esfuerzan por diferenciarse y exprime a los equipos que deben sostener la locura de vender más por menos. El resultado: empresas agotadas, personas comprando cosas que no necesitan y marcas menos creíbles. Un círculo vicioso que solo engorda las métricas del corto plazo y adelgaza la confianza en el largo.

Luciano Castellucci

Director Magíster en Marketing UAI