Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

El espejismo del CyberDay

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Cada Cyber Day nos venden el mismo cuento: descuentos, oportunidades, consumo “inteligente”. Pero la verdad es otra. Este evento no construye valor, lo destruye. Acostumbra al consumidor a comprar solo con rebajas, devalúa a las marcas que se esfuerzan por diferenciarse y exprime a los equipos que deben sostener la locura de vender más por menos. El resultado: empresas agotadas, personas comprando cosas que no necesitan y marcas menos creíbles. Un círculo vicioso que solo engorda las métricas del corto plazo y adelgaza la confianza en el largo.

Luciano Castellucci

Director Magíster en Marketing UAI

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
3
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
4
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
5
Empresas

Gigante Saudí logra registrar la marca Aramco en Chile tras la arremetida de Arauco
6
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
7
Economía y Política

Caen gastos reservados y sube la dotación máxima de personas en el Gobierno: las otras cifras del Presupuesto 2026
8
Internacional

Los argentinos vienen a Chile a gastar los dólares que Milei necesita con desesperación
VER MÁS
VER MÁS