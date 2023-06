El problema es la inflación, no la UF

Cartas

Señor Director:

“No más pagos en UF” es el proyecto de ley que ingresaron en Abril un conjunto de diputados oficialistas con la finalidad de “proteger” a las personas de los cobros en este tipo de unidad monetaria.

Pero el problema no es la UF, es la inflación.

Los sectores más vulnerables y la clase media son quienes se ven afectados diariamente por el aumento de los precios. Son ellos quienes enfrentan el riesgo mes a mes de perder el empleo. Y son ellos quienes ven cada día más lejano el poder ahorrar.

Chile ya no aguanta medidas parches e improvisadas. La restricción de la UF no significará nada mientras la inflación no se detenga y por eso, es el Gobierno el principal llamado a tomar acciones concretas con foco en la reactivación económica para aliviar la carga a las familias chilenas.

Camila Teuber

Secretaria General Nuevas Generaciones UDI