¿Es la IA una amenaza para los docentes?

Señor Director:

La inteligencia artificial avanza y forma parte de muchos aspectos de nuestra vida. Esto nos lleva a una pregunta importante en la educación online: ¿la IA reemplazará a los docentes? Desde nuestro punto de vista, la respuesta no es técnica, sino profundamente humana.

La IA no puede, hasta ahora, detectar una duda que un estudiante no se anima a expresar, ni puede inspirar, empatizar o fomentar el pensamiento crítico como lo hace un buen docente. En nuestra institución, la tecnología es esencial. Nacimos gracias a ella y la usamos con responsabilidad. Estamos convencidos de que el futuro de la educación está en docentes empoderados que usan la IA como una aliada para enseñar mejor. Y en estudiantes que no aprenden solos frente a una pantalla, sino acompañados por una comunidad que entiende sus necesidades.

Óscar Iriani

Vicerrector Académico Instituto Profesional IACC