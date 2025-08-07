Estándares de transparencia para la minería

Señor Director:

La tragedia ocurrida en la mina El Teniente ha vuelto a poner en el debate la seguridad en las operaciones extractivas, las diferencias entre trabajadores y contratistas, los mecanismos de debida diligencia en materia de DD.HH. y, sobre todo, cómo construimos una minería responsable.

Lo que nos recuerda esta triste tragedia es que cuando los mecanismos de prevención, supervisión o denuncia fallan en la minería, cuestan vidas. Necesitamos volver a aprender en conjunto de lo que podemos hacer mejor.

En este contexto, como país podemos aprovechar la oportunidad del proceso de adhesión de Chile al estándar global de transparencia en la industria extractiva (EITI) para levantar un nuevo contrato social para una minería que cuida de los suyos, protege al medioambiente, aporte al desarrollo del país y que se hace responsable de gestionar los nuevos desafíos del mañana.

Michel Figueroa

Director ejecutivo de Chile Transparente