Fake Karin

Cartas

Señor Director:

Es un hecho que muchos abogados, consultoras e incluso la autoridad han señalado que, a partir del 1 de agosto, se considerarán como acoso laboral muchas conductas que hoy, y con la nueva ley, tampoco serán acoso, difundiendo -por ejemplo- que será acoso laboral modificar responsabilidades, o encargar labores difíciles de cumplir. ¡Fake! El resultado de esos mensajes equivocados es enrarecer cómo gestionar discrepancias neutrales y previsibles en el ámbito laboral. Aun así, no es tarde para que ello sea reversado. La decencia de trato respetuoso en el trabajo es legalmente exigible con nitidez desde antes del 1 de agosto, y la ley de violencia en el trabajo no pretendió catalogar como acoso laboral eventos o incomodidades que evidentemente no lo son.

Fernando Villalobos,

Socio Porzio Ríos García