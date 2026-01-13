Click acá para ir directamente al contenido
Filantropía con propósito

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 14 de enero de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

La reciente entrevista a Isabel Allendes, publicada en Diario Financiero el pasado 9 de enero, confirma que la filantropía en Chile está dejando atrás su lógica silenciosa para transformarse en un campo estratégico, profesional y con vocación de impacto.

Ese cambio es clave en un país donde los desafíos en niñez, salud mental y educación superan con creces la capacidad del Estado.

La conexión entre altos patrimonios y fundaciones puede ser una poderosa herramienta de desarrollo si se construye con reglas claras, foco en resultados y respeto por el propósito social.

De lo contrario, corre el riesgo de diluirse en buenas intenciones sin efectos reales.

El capital privado debe entender la filantropía no solo como una transferencia de recursos, sino como una inversión social de largo plazo, que implica un trabajo conjunto, involucrarse, co-diseñar y hacerse parte de las soluciones, con base en evidencia, buena gobernanza y un compromiso real con las personas.

Isabel Vial Cruz

Directora de Sostenibilidad Fundación Kiri

