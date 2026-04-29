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Fin de la franquicia Sence

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Durante décadas, la franquicia tributaria del Sence fue una herramienta útil, especialmente para la PYME, pero con el tiempo derivó en prácticas que distorsionaron su propósito. Hoy el desafío es distinto. Chile requiere una política pública renovada, basada en la cooperación entre Estado, trabajadores y empresas, orientada directamente a elevar la productividad, que ha estado estancada más de una década. Sistemas como ChileValora representan avances, pero con cobertura aún insuficiente. La evidencia internacional muestra que modelos duales, como los de Alemania o Dinamarca, integran formación teórica y práctica, alineando capacidades con las necesidades del mercado. Ese es el estándar hacia el cual Chile debería avanzar.

Guillermo Riquelme

Docente postgrado UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

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