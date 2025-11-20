Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Hacia una política sanitaria más estratégica

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Es innegable que existe un consenso entre los equipos de salud de ambas candidaturas: el sistema enfrenta una crisis de sostenibilidad y capacidad de respuesta, manifestada en listas de espera que superan los tres millones de personas, un alto gasto de bolsillo (cercano al 35%) y déficits estructurales en las redes hospitalarias.

Sin embargo, las soluciones planteadas hasta ahora muestran una dispersión técnica que refleja una debilidad de fondo. Las decisiones presupuestarias en salud, con demasiada frecuencia, parecen estar dictadas por los ritmos de los ciclos políticos, en lugar de fundamentarse en criterios de evidencia sanitaria rigurosa y resultados medibles.

Considerando la magnitud de estos desafíos, que exceden cualquier horizonte de cuatro años, resulta imperativo que el próximo Gobierno avance hacia la articulación de una Política Sanitaria de Estado. Necesitamos una estrategia basada en gobernanza técnica sólida, mecanismos de evaluación de impacto rigurosos y equipos altamente calificados que prioricen la eficiencia y la sostenibilidad por sobre la contingencia.

Desde Roche, reiteramos nuestro llamado a ambas candidaturas: la salud es el motor fundamental del bienestar y la productividad. Es momento de que la política lo reconozca y actúe con la visión estratégica que el futuro de Chile requiere.

Nicola Romanello

General Manager de Roche Pharma ChileH

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Radiofármacos y fuga de talentos: por qué cayó el físico teórico que dirigía la Comisión Chilena de Energía Nuclear
2
Mercados

Bci eleva su salario mínimo a más de $ 1 millón y anuncia paquete de 15 medidas de bienestar
3
Empresas

Renuncia árbitro del juicio entre Codelco y consorcio chileno-bielorruso: proceso se alargará hasta 2026
4
Empresas

Cuentas de la luz: Gobierno anuncia que impulsarán ley corta para devolver sobrecobros "antes y en una sola cuota"
5
Mercados

Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
6
Empresas

SEC de EEUU reactivó este año investigación sobre supuestos sobornos en SQM
7
Empresas

Roberto Angelini recibe premio de emprendimiento: "Soy un convencido de que no se puede hacer empresa si no se es optimista"
8
Economía y Política

Contraloría le sube la vara a los servicios públicos y ministerios que pidan reasignaciones o cambios en sus presupuestos
VER MÁS
VER MÁS