Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Hidrógeno verde: ¿mito o realidad?

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 04:08 hrs.

Señor Director:

Chile cuenta en la actualidad con 75 proyectos de hidrógeno verde en etapa de desarrollo, lo que refleja el gran interés del país por posicionarse como un actor relevante de esta industria a nivel global. Sin embargo, para que este impulso no se diluya, es fundamental evitar caer en el error de enamorarnos del hidrógeno verde sin una mirada económica realista.

La evidencia internacional refleja que su producción está aún lejos de ser viable económicamente, incluso en zonas con abundante recurso solar y eólico. Más que pensar en el hidrógeno verde como un producto final de exportación directa, debemos concebirlo como un insumo estratégico para fabricar otros productos que pertenecen a industrias donde ya existe una demanda comprobada. Por ejemplo, el metanol verde para la fabricación de combustibles y productos químicos de valor agregado; o el amoníaco verde para la producción de fertilizantes. En ambos casos existen mercados internacionales con compradores reales que podrían ofrecer a Chile la oportunidad de competir y crear valor, aprovechando nuestras ventajas comparativas.

Ignacio Mackenna

Gerente general de AbastibleTec

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Colegios subvencionados llevan dos meses sin financiamiento para pagar el 1% de cotización adicional de pensiones
2
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
3
Mercados

Bolsa chilena completa 10 jornadas de caídas en su racha negativa más larga desde 2018 por salida generalizada desde activos de riesgo
4
Empresas

Nuevo presidente del Sindicato N° 1 de Escondida opta por tono conciliador: “La huelga es la última opción”
5
Mercados

Caja Los Andes ofrecerá nuevos créditos: recaudó más de US$ 120 millones con su tercer bono de 2025
6
Empresas

Barros & Errázuriz prepara mudanza a terreno de la inmobiliaria de Fernández León en El Golf
7
Economía y Política

Propuesta de tasa portuaria de Jara la pagarían exportadores o importadores y pone en alerta a la industria
8
Mercados

SouthernCross lanza oficialmente venta de Baker y prepara roadshow internacional de la compañía
VER MÁS
VER MÁS