Hidrógeno verde: ¿mito o realidad?

Señor Director:

Chile cuenta en la actualidad con 75 proyectos de hidrógeno verde en etapa de desarrollo, lo que refleja el gran interés del país por posicionarse como un actor relevante de esta industria a nivel global. Sin embargo, para que este impulso no se diluya, es fundamental evitar caer en el error de enamorarnos del hidrógeno verde sin una mirada económica realista.

La evidencia internacional refleja que su producción está aún lejos de ser viable económicamente, incluso en zonas con abundante recurso solar y eólico. Más que pensar en el hidrógeno verde como un producto final de exportación directa, debemos concebirlo como un insumo estratégico para fabricar otros productos que pertenecen a industrias donde ya existe una demanda comprobada. Por ejemplo, el metanol verde para la fabricación de combustibles y productos químicos de valor agregado; o el amoníaco verde para la producción de fertilizantes. En ambos casos existen mercados internacionales con compradores reales que podrían ofrecer a Chile la oportunidad de competir y crear valor, aprovechando nuestras ventajas comparativas.

Ignacio Mackenna

Gerente general de AbastibleTec