Impacto de la negociación ramal en las PYME

Señor Director:

En la última cuenta pública se anunció el envío de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, o negociación ramal. Se dice que no afectaría a las PYME, pero este tipo de negociación implica, en simple, que todos los trabajadores del mismo rubro negocian y acuerdan en un solo acto condiciones equivalentes, lo que sí implica condiciones más exigentes para las pequeñas y medianas empresas y startups.

Aunque el texto del proyecto no se conoce, y podría haber eventuales excepciones para las PYME y emprendedores, la experiencia muestra que cambios legislativos que supuestamente no afectaban a este sector, sí lo han hecho. Ejemplo de ello han sido la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, etc. Son cambios que mejoran las condiciones de trabajo, pero que en su implementación, gradualidad y sumatoria tienen efectos adversos no previstos por la autoridad.

Las PYME son las que más empleos generan en nuestro país y vemos que, salvo el empleo público, las cifras no son alentadoras. Si agregamos el aumento de casos de término de relación laboral por la causal de necesidades de la empresa, resulta inequívoco el impacto sobre las PYME y su generación de fuentes de trabajo.

Pedro Pizarro Cañas

Abogado Guerrero & Cía.