Cartas

Señor Director:

No es necesario ahondar en los efectos macroeconómicos de los retiros de los fondos previsionales. Todos los conocen. Muchos ya los han explicado. Pero sí es conveniente hablar del concepto de “incoherencia instrumental”, es decir, empujar una iniciativa con el objetivo de generar un resultado y obtener el opuesto. En este caso, un objetivo cortoplacista que supuestamente busca ayudar a las personas, pero que termina solo ayudando a la reelección de algunos parlamentarios que parecieran desconocer los conocidos efectos negativos de los retiros (inflación, daño previsional, más impuestos en el futuro). El proverbio popular aconseja que no debemos “desnudar un santo para vestir otro”. Trabajar en políticas públicas sostenibles no solo es necesario, sino que también es lo correcto.

Jorge Rojas Vallejos

Académico FEN UNAB