Infraestructura, una inversión estratégica

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Chile requiere una política de infraestructura concebida como una verdadera política de Estado, orientada a proveer servicios de calidad a las personas y a los sectores productivos. Esto supone planificación estratégica de largo plazo, enfoque territorial, instituciones eficaces y una alianza público-privada sólida. Impulsar un crecimiento sostenible exige aumentar la inversión, particularmente en infraestructura. Cerca del 85% de la inversión proviene del sector privado, el rol del Estado es asegurar condiciones habilitantes.

Como CPI hemos propuesto priorizar una Política Nacional de Infraestructura basada en pilares claros: ciudades integradas, inclusivas y sostenibles; una logística nacional eficiente y resiliente -que articule puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos-; seguridad hídrica frente al cambio climático; una transición energética limpia y acelerada; e infraestructura digital avanzada.

La infraestructura es una inversión estratégica para el desarrollo del país y debería ocupar un lugar central en la agenda del próximo Gobierno.

Carlos Cruz

Director ejecutivo CPI

