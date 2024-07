Inversión judicializada

Cartas

Señor Director:

En momentos en que parte del debate público está centrado en dónde se emplazará la próxima cárcel de máxima seguridad, no deja de llamar la atención el alto monto de inversión acumulada en tribunales ambientales, que según datos de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) asciende a US$ 9.833 millones. Este verdadero tapón económico no solo ralentiza el desarrollo de importantes proyectos, sino que también impide que esos recursos se utilicen en otras áreas críticas, como la seguridad pública. Es crucial que la autoridad tome medidas concretas para agilizar estos procesos judiciales y liberar esos fondos.

Carlos Opazo

Abogado y académico