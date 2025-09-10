Cartas
Inversión y confianza
Señor Director:
La caída en la inversión privada no se revierte con retórica; se necesitan reglas claras y estabilidad tributaria.
Mátías Ríos Vera
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 11 de septiembre de 2025 a las 04:01 hrs.
