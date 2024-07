Inversión y optimismo en minería: ¿miremos a largo plazo?

Cartas

Señor Director:

Estos días hemos visto cómo las auspiciosas cifras del precio del cobre y su demanda externa han llenado de optimismo a la industria. Así lo reportó el índice “Señales de la Minería” –elaborado por Vantaz Group y Cesco–, que ente otras cosas, también reflejó cifras positivas para la inversión, como signo de la confianza en la sostenibilidad y crecimiento del sector. Sin duda, una buena noticia para el país y los nuevos negocios, pero ¿sabemos qué otras consecuencias tiene esta alza? No perdamos de vista las proyecciones a largo plazo.

Y es que a los productores del metal rojo no solo les permite aumentar sus márgenes –y por ende, su valorización–, sino que también desarrollar y rentabilizar nuevos proyectos que, posiblemente, antes no eran viables debido a los precios existentes.

Es una excelente noticia si a eso le sumamos que el optimismo para el sector, incluso, mejora en el mediano plazo, con un alza en precios que se mantendría hasta el año 2025, tal como indican las proyecciones de Deutsche Bank.

Sin embargo, es clave que ante las nuevas inversiones y proyectos, recordemos que los precios de los commodities pasan por diversas etapas –el llamado ciclo del precio del c obre–, lo que significa períodos de alzas, pero también caídas relevantes. Por eso, es fundamental que tanto productores como consumidores, consideren en sus análisis y decisiones de inversión las expectativas a largo plazo o los cambios en los ciclos del metal.

Morin Vera

Directora de Valorizaciones Valtin Consulting