Inversiónhídrica

Señor Director:

El mensaje del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en Icare ha sido una señal potente sobre cómo recuperar el crecimiento atacando la permisología, que hoy frena más de US$ 12.000 millones en inversión. Esta voluntad de desregulación es urgente para nuestra seguridad hídrica, especialmente cuando la minería proyecta que el 66% de su abastecimiento provendrá del agua de mar hacia 2034. Sin embargo, la actual incertidumbre normativa desalienta proyectos vitales.

Chile tien la oportunidad única de aprovechar sus 4.000 km de costa, por ejemplo, mediante energía undimotriz. Tecnologías que desalinizan utilizando solo la fuerza de las olas -sin electricidad y con cero emisiones-, ofrecen una solución de triple impacto (económico, social y ambiental) capaz de reducir drásticamente los costos energéticos.

Para alcanzar el anhelado “Imacec de dos dígitos” debemos alinear el destrabe burocrático con innovaciones que conviertan la fuerza del Pacífico en el motor sostenible de este nuevo ciclo.

Carlos Fredes García

Gerente de Desarrollo de Negocios Oneka Technologies