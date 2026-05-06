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La evidencia está en el barrio

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Hace pocos días estuve en Paraguay y conocí un país pujante, con una gran afluencia de capitales extranjeros, impulsada por políticas económicas claras y amigables. Entre ellas destaca un esquema impositivo parejo, con tasas del 10% para el IVA, el impuesto corporativo y el impuesto a las personas, lo que le ha permitido crecer muy por sobre la media del continente e incrementar de forma significativa su recaudación fiscal.

En la misma línea se encuentra Uruguay. Un país que en los últimos años se ha consolidado como un hub financiero de Latinoamérica gracias a lo mismo: certezas jurídicas y reglas del juego estables.

¿Qué ganan estos países? Inversión, mayor productividad, generación de empleo y crecimiento económico. Todo ello, además, acompañado de una transferencia de conocimientos que fortalece la capacidad de sus trabajadores.

A la luz de estos ejemplos, el plan de crecimiento del nuevo gobierno no parece estar tan errado.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte

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