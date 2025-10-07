La moral de la política

Señor Director:

El empeño de la izquierda en insistir en varios proyectos de ley ya declarados inadmisibles (como el postnatal de un año y el royalty portuario) decepciona, pero no sorprende. La reforma al sistema político, que busca ayudar a evitar estos riesgos, duerme en su segundo trámite constitucional en la Cámara, frenada justamente por quienes ahora impulsan leyes inconstitucionales. Sin embargo, ninguna reforma será suficiente si no es acompañada de una elevación moral de la política. Los parlamentarios deberían ver en el ordenamiento jurídico resguardos necesarios para que el Estado de Derecho actúe en favor del bien común y no obstáculos que deben eludir para lograr sus propios intereses.

Teresa Zañartu T.

Fundación Jaime Guzmán