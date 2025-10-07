Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

La moral de la política

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 8 de octubre de 2025 a las 04:07 hrs.

Señor Director:

El empeño de la izquierda en insistir en varios proyectos de ley ya declarados inadmisibles (como el postnatal de un año y el royalty portuario) decepciona, pero no sorprende. La reforma al sistema político, que busca ayudar a evitar estos riesgos, duerme en su segundo trámite constitucional en la Cámara, frenada justamente por quienes ahora impulsan leyes inconstitucionales. Sin embargo, ninguna reforma será suficiente si no es acompañada de una elevación moral de la política. Los parlamentarios deberían ver en el ordenamiento jurídico resguardos necesarios para que el Estado de Derecho actúe en favor del bien común y no obstáculos que deben eludir para lograr sus propios intereses.

Teresa Zañartu T.

Fundación Jaime Guzmán

VER MÁS