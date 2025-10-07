La paradoja de las PYME

Señor Director:

El reciente estudio del Observatorio Grande PYME, publicado este lunes en DF, revela una paradoja: hoy, Chile tiene más empresas que nunca, pero aún faltan 63 mil empleos para volver a los niveles prepandemia. Crecen las PYME, pero no su productividad ni los salarios.

El problema no es solo económico, es educativo. La mayoría de los trabajadores que trabajan en las PYME no accede a formación continua que les permita adaptarse a los cambios tecnológicos o mejorar sus competencias.

En un país donde el 62% del empleo depende de las PYME, invertir en educación de adultos -flexible, digital y conectada al trabajo- es clave para cerrar brechas, impulsar la inclusión femenina y hacer crecer los salarios desde la productividad.

La recuperación laboral de Chile pasa, inevitablemente, por el aprendizaje permanente.

María José Gutiérrez Correa

Directora Ejecutiva Grupo Enovus