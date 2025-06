La trampa de una IA vacía

Señor Director:

La inteligencia artificial (IA) tuvo un espacio en la Cuenta Pública gracias al anuncio de una inversión de US$ 14 millones para habilitar en Chile dos centros de supercómputo. Si bien se trata de un paso relevante, es importante analizar la cifra en contexto. Brasil ya ha invertido más de US$ 50 millones en este tipo de redes, Canadá destinó US$ 125 millones para su estrategia nacional de IA, mientras que Corea del Sur comprometió más de US$ 1.000 millones para los próximos cinco años.

A la luz de estos montos, estamos hablando de una competencia global en la que nuestra apuesta se perfila como modesta. Además, no basta con tener infraestructura. Si no aseguramos un modelo de articulación con el mundo privado, con las PYME, con los gremios y con los desafíos reales de nuestra industria nacional, corremos el riesgo de construir catedrales sin fieles.

Chile necesita que este tipo de inversiones sea parte de una política de desarrollo tecnológico más amplia que incluya incentivos a la adopción de IA en las empresas, formación de talento aplicado y, sobre todo, transferencia efectiva desde la academia a la economía real. Esto no es solo un tema de ciencia o investigación. La IA puede ser una palanca real para aumentar la productividad, la competitividad y generar empleo de calidad.

Maurizio Pancorvo

Director de Tecfluid y fundador de BackSpace