Las empresas chilenas y los nuevos estándares IFRS

Cartas

Señor Director:

Hace un año, el International Financial Reporting Standards (IFRS) lanzó dos nuevos estándares de reportabilidad de sostenibilidad: el S1, que abarca requerimientos generales de divulgación; y el S2, sobre divulgación relacionada al clima. Aunque no son obligatorios, las señales apuntan a que las empresas chilenas tendrán que cumplirlos en un futuro cercano, por lo que es relevante que estén preparadas.

Las firmas deben considerar que ambos estándares requieren informar al mercado el nivel de supervisión del Directorio y de la Alta Dirección en temas de sostenibilidad, y si existen procesos sistematizados al respecto. Esto puede representar un gran desafío para empresas que solo reportan los indicadores requeridos, pero sin una gestión deliberada. Otro punto es que tendrán que respetar el mismo perímetro de consolidación que adoptan para la información financiera y utilizarlo para la ASG. Además, de divulgar la información de sostenibilidad en la misma instancia que la financiera, no por separado.

Las compañías más previsoras ya iniciaron un diagnóstico para cumplir estos estándares que permiten mejorar la gestión de los temas ASG. Es clave que el resto entienda que, si bien no son obligatorios, les conviene adoptarlos porque apuntan a hacer más resilientes sus modelos de negocios.

Germán Sáenz

Director de ESG Advisory Latam de SLR