Ley Karin y el papel del equipo en la prevención

Cartas

Señor Director:

La Ley Karin es un gran avance para la legislación en materia de Acoso Laboral para prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso, para lo que deberá poner a disposición el protocolo de prevención del acoso en el trabajo. En adelante se deberán considerar las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos, tomando medidas frente a denuncias inconsistentes. Asimismo estableció un plazo de 30 días para el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo.

El Estado hace su parte, pero ahora le toca a las organizaciones hacer lo suyo. Por lo general, cuando este tipo de conductas afloran, quiere decir que hay temas más profundos que subyacen en las empresas, como la cultura organizacional, los tipos de liderazgos ejercidos, o la manera en que circula la comunicación. Conviene evaluar algunos temas que pueden dar origen al acoso: la inseguridad y el miedo, competencia desleal o hiperindividualismo, los problemas personales no resueltos, la falta de habilidades de comunicación, la cultura organizacional tóxica, entre otros problemas de poder y control. Finalmente la falta de conciencia o educación:, porque simplemente no conocen o no saben otra forma de crear vínculos.

Es importante abordar estas razones desde una perspectiva preventiva y educativa, fomentando una cultura de respeto y apoyo. El acoso laboral no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también puede tener consecuencias significativas para el rendimiento y la cultura general de la organización.

Sergio Satulovsky

CEO de InnovAgile Group