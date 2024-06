Liderazgo y enfoque hacia la sostenibilidad empresarial

Cartas

Señor Director:

En el complejo paisaje empresarial, la competencia ya no se limita al binomio precio-calidad. Si bien esto sigue siendo relevante, el nuevo paradigma del liderazgo empresarial exige una visión más amplia y comprometida con la sostenibilidad. La habilidad para conectar con las personas, en particular con la generación más joven, es tan crucial como dominar los números. El propósito empresarial ya no es solo una palabra de moda, es una fuerza motriz que impulsa el éxito sostenible.

Estar comprometidos con la reducción del CO2, la neutralidad de carbono y la economía circular, son propulsores de este nuevo enfoque que todo líder debe apuntar. Estamos abrazando las tendencias que pronto serán normativas del mercado. Las empresas que no aborden estas preocupaciones de manera proactiva están condenadas a desaparecer. El liderazgo empresarial del siglo XXI requiere un enfoque integral que abarque no solo la rentabilidad financiera, sino también el impacto social y ambiental. Aquellas empresas que abracen esta visión estarán mejor posicionadas para prosperar en un mundo cada vez más consciente de su responsabilidad colectiva.

Francisco Salamé

Director Comercial del Cono Sur Tork