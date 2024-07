Litio ¿desdramatizar el debate?

Cartas

Señor Director:

Hace algunos días el Presidente Boric “desdramatizó” el debate que ha generado la estrategia del litio. Pero lo cierto es que ese debate no ha resultado inocuo. En efecto, debemos recordar que la acción de SQM-B, solo en lo que va de 2024, ha descendido cerca de 27%, habiendo jugado un rol en esa pérdida de valor, entre otras cosas, las dudas que genera el acuerdo de producción conjunta sellado en diciembre pasado, entre dicha empresa y Codelco. Lo anterior no es una banalidad, ya que, como sabrá el Presidente, SQM-B es la compañía con mayor ponderación en el principal índice bursátil del país, -el IPSA-, incidiendo, por ende, significativamente en el desempeño de dicho índice, y siendo al mismo tiempo receptora importante de inversión por parte de las administradoras de fondos de pensiones de miles de chilenos. En definitiva, lo que para el Presidente puede parecer trivial, no lo es para miles de otros compatriotas

Ignacio Garay P.

Abogado