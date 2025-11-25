Llamados de los Parisi

Señor Director:

Llamado a votar nulo y llamados a votar por Jara son dos de los recientes comunicados de Franco Parisi y de su hermano, Antonino Parisi, respectivamente. El primero, en una suerte de rebeldía a la política y buscando, obviamente, esperar negociar con quienes más sabrosa propuesta le haga a su partido. El segundo, desde el maravilloso y desarrollado país de Italia, expresando que la izquierda -en este caso comunismo- administrará mejor el desempleo que la derecha. ¿Es esto, efectivamente, lo que votaron sus seguidores o es una especie de oportunismo para llegar mejor parado a las próximas elecciones del 2029 buscando en ese año la presidencia?

Carlos Pérez-Cotapos U.

Ingeniero Comercial