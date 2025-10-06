Madurez tecnológica

Señor Director:

El aumento de un 46% en las solicitudes de patentes nacionales durante el primer semestre de 2025 no es solo una buena cifra, es un síntoma de madurez.

Como señaló el director de Inapi a DF, Esteban Figueroa, este salto refleja no solo más actividad inventiva, sino también una comprensión creciente de cómo resguardar esos desarrollos.

La propiedad industrial dejó de ser un trámite accesorio para convertirse en una herramienta estratégica de competitividad. Patentar no solo protege, también abre puertas comerciales dentro y fuera del país.

Si la tendencia se sostiene, 2025 podría posicionarse como uno de los años más dinámicos en materia de patentes en la última década, señalando un mejor vínculo entre ciencia, innovación y mercado.

Este escenario confirma algo clave, la transferencia tecnológica no puede seguir al margen. Proteger lo que se crea es parte del camino para que Chile transforme el conocimiento en desarrollo real.

Oscar Astudillo

Manager de Alianzas Estratégicas de Know Hub Chile