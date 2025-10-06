Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Madurez tecnológica

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 7 de octubre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El aumento de un 46% en las solicitudes de patentes nacionales durante el primer semestre de 2025 no es solo una buena cifra, es un síntoma de madurez.

Como señaló el director de Inapi a DF, Esteban Figueroa, este salto refleja no solo más actividad inventiva, sino también una comprensión creciente de cómo resguardar esos desarrollos.

La propiedad industrial dejó de ser un trámite accesorio para convertirse en una herramienta estratégica de competitividad. Patentar no solo protege, también abre puertas comerciales dentro y fuera del país.

Si la tendencia se sostiene, 2025 podría posicionarse como uno de los años más dinámicos en materia de patentes en la última década, señalando un mejor vínculo entre ciencia, innovación y mercado.

Este escenario confirma algo clave, la transferencia tecnológica no puede seguir al margen. Proteger lo que se crea es parte del camino para que Chile transforme el conocimiento en desarrollo real.

Oscar Astudillo

Manager de Alianzas Estratégicas de Know Hub Chile

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
2
Mercados

Mario Farren, asesor de mercado financiero de José Antonio Kast: “Sin seguridad en el país no hay confianza y tampoco inversión”
3
Mercados

Continúan las ventas: Álvaro Saieh enajena 1,22% de SMU en $ 11.279 millones a través de la bolsa
4
Empresas

Inmobiliarias cuestionan nueva norma que regula conexión al suministro eléctrico: dicen que “profundiza los problemas”
5
Empresas

Gigante Saudí logra registrar la marca Aramco en Chile tras la arremetida de Arauco
6
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
7
Economía y Política

Caen gastos reservados y sube la dotación máxima de personas en el Gobierno: las otras cifras del Presupuesto 2026
8
Internacional

Los argentinos vienen a Chile a gastar los dólares que Milei necesita con desesperación
VER MÁS
VER MÁS