Mapa del empleo

Señor Director:

La Encuesta de Expectativas de Empleo (MEOS Q4) de ManpowerGroup refleja que la recuperación laboral comienza a descentralizarse. El sur del país se posiciona con un índice de Expectativa Neta de Empleo de 24%, liderando las proyecciones y confirmando que el talento regional asume un rol protagónico en la reactivación económica.

Este fenómeno no solo reduce la histórica concentración de oportunidades en la Región Metropolitana, sino que también impulsa el desarrollo de sectores estratégicos localizados en regiones, como energía, agroindustria y servicios tecnológicos. Esto es una muestra de que los polos de inversión y productividad se están expandiendo más allá de Santiago.

El contraste entre la estabilidad del norte -tradicionalmente ligado a la minería- y el ritmo más moderado en la capital refuerza la urgencia de avanzar en estrategias que aseguren la disponibilidad de capital humano en regiones. Esto exige políticas públicas, programas de formación y planes empresariales de atracción y retención de talento. La calve es avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo, equilibrado y descentralizado, donde el talento regional sea motor del crecimiento económico.

Jorge Gamero

Gerente General de ManpowerGroup Chile



