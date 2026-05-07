Más allá de la reintegración

Señor Director:

Nuestro sistema tributario actual, el semiintegrado, no surgió de un diseño deliberado de política tributaria, sino de equilibrios legislativos.

Se originó durante la tramitación de la reforma ributaria de 2014 de la Presidenta Bachelet, como contrapeso al eje principal del proyecto: la renta atribuida, ya derogada. Posteriormente, se mantuvo tras la reforma de 2020 del Presidente Piñera, cuyo proyecto original incorporaba la reintegración total. Sin embargo, tras el estallido social, se eliminó para facilitar un acuerdo legislativo.

El proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno actual incorpora la reintegración y

reabre el debate sobre el sistema tributario. Mientras algunos destacan los eventuales efectos de la reintegración en la inversión y en la igualdad de trato entre inversionistas, otros advierten riesgos de regresividad asociados a una menor carga para contribuyentes de mayores ingresos. Ambas posiciones son legítimas, pero omiten una cuestión previa: si el sistema semiintegrado puede considerarse una base robusta y sostenible para la tributación empresarial.

La discusión debiera plantearse en términos distintos: avanzar hacia un sistema integrado ordenado o bien hacia un esquema desintegrado diseñado de manera coherente. Lo difícil de justificar es seguir construyendo sobre un modelo cuyo origen fue la concesión legislativa y no una definición estructural de política tributaria.

Francisco Argüello

Abogado Tributario