Menos palabrería, más acción

Señor Director:

Me gustaría creer en la propuesta ideológica de Jeannette Jara. La real si, no la maquillada. Esa propuesta clásica que pretende eliminar las clases sociales y buscar la igualdad entre las personas. Me gustaría que esta se consiguiera nivelando hacia arriba, no hacia abajo. Me gustaría que las políticas públicas tomaran en cuenta la diversidad que existe entre las familias chilenas y no que se diseñen en base al estereotipo de “la señora Juanita”.

Me gustaría que no existiera diferencia entre la educación que reciben las familias de ingresos medios y bajos y la que reciben los hijos de las familias de ingresos altos. Pero, para que logre convencerme de que su ideología vale la pena, debe poder demostrar en la práctica que la calidad de la educación pública no tenga nada que envidiarle a la privada.

Me gustaría que el Estado respetara los límites que cada familia desea defender, y que no se transforme en una caja pagadora de favores. Ojalá también pueda darme garantías de que los impuestos que se recaudan del bolsillo del más pobre cuando compra alimentos, sean utilizados eficientemente para mejorar la calidad de los servicios públicos, esos que permiten atender a los más desfavorecidos con la misma dignidad que merece cualquier otro ciudadano.

Por favor, dígame qué planes tiene para mejorar la calidad de la educación o la salud pública, pero no me engañe; muéstreme un plan de acción. Me conformo con una carta Gantt, o algo que incluya medios, plazos y responsables.

Muéstreme un solo caso en el que el Partido Comunista haya logrado llevar sus ideas a la práctica con éxito.

Viviana Véjar Himsalam

Economista Faro UDD