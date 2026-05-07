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Minería, seguridad y el riesgo de la somnolencia

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En seguridad, la minería chilena tiene una tasa de accidentabilidad de 0,9 por cada 100 trabajadores, muy por debajo del promedio nacional. Sin embargo, este indicador no refleja un riesgo crítico: la somnolencia. En un país que registra cerca

de 200 mil accidentes laborales al año, este problema en sistemas de turnos extensos y operación continua no puede ser subestimado.

En este contexto, la tecnología no es opcional, es indispensable. La fatiga es difícil de detectar con métodos tradicionales, pero hoy existen soluciones concretas. Por ejemplo, sistemas con cámaras infrarrojas que analizan patrones de parpadeo y

microexpresiones han logrado reducir en más de un 60% los accidentes asociados a somnolencia en flotas de alto tonelaje. Estas herramientas permiten anticipar eventos antes de que el operador pierda el control.

La integración de inteligencia artificial y telemetría permite proyectar escenarios de riesgo en tiempo real.

En minería, donde un camión puede superar las 500 toneladas, operar sin estas capacidades es gestionar a ciegas. Anticiparse no es una ventaja, es una obligación.

Walter Muñoz

presidente de la Corporación Nacional de Emergencias Mineras (CONEMIN); vicepresidente de Cámara Minera de Chile (CMCH)

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