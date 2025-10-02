Multas por ser chileno

Señor Director:

A menos de 50 días de las elecciones, la Cámara de Diputados despachó como ley la multa por no votar, desde $ 34.000 hasta $ 103.000. Sin embargo, esto aplicará exclusivamente a ciudadanos chilenos, dejando fuera a los mád de 885 mil extranjeros habilitados para sufragar, quienes tendrán voto voluntario, en la práctica.

Que una modificación de tal envergadura se haya aprobado con tan poca antelación evidencia el escaso interés de ciertos sectores políticos por fortalecer las instituciones democráticas. Estos, finalmente, utilizan el derecho a sufragio como moneda de cambio para sus fines partidistas, recurriendo a la calculadora para determinar qué les resulta más conveniente.

Tomás Ojeda Aravena

Fundación para el Progreso