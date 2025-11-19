Click acá para ir directamente al contenido
Jueves 20 de noviembre de 2025

Señor Director:

En el caso Muñeca Bielorrusa, la atención pública se ha centrado en la exministra Ángela Vivanco, su pareja y los abogados que habrían entregado coimas. Sin embargo, hay un actor que permanece en la sombra: el consorcio CBM -integrado por la chilena Movitec y la bielorrusa BelAZ-, que habría pagado los sobornos y resultado favorecido por el presunto fallo irregular de la Corte Suprema.

En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece que las empresas podrían ser penalmente responsables por delitos cometidos por sus trabajadores o terceras partes, si no demuestran -entre otros- que tenían un programa de compliance efectivo.

Sería interesante, entonces, conocer si se está investigando a CBM, ya que allí podrían estar las claves para entender cómo una empresa terminó involucrada en un caso que

vuelve a golpear la confianza de nuestras instituciones.

Susana Sierra

directora ejecutiva de BH Compliance y directora de AmCham Chile

VER MÁS