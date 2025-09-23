Omisión de transparencia en caso Sartor

Señor Director:

Luego de leer las declaraciones del liquidador de Sartor AGF, publicadas en DF el jueves 16 de septiembre, quisiera hacer una precisión. En su análisis sobre el deterioro de los fondos intervenidos omite considerar los efectos que, a juicio de muchos aportantes, habría tenido el propio proceso de intervención en el valor de los activos.

Asimismo, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió liquidar nuestro patrimonio en los fondos alternativos sin transparentar los informes de Deloitte y PwC. Esa falta de información incumple requisitos mínimos de transparencia que resultan esenciales para el correcto funcionamiento del mercado.

Por desgracia, la ausencia de transparencia y de instancias de participación para los aportantes fue una constante desde el inicio de la intervención.

José Luis Reyes

Aportante de fondos de Sartor AGF