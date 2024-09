Permisología

Cartas

Señor Director:

En entrevista en DF el ministro Carlos Montes se equivoca al decir que “antes las Direcciones de Obras Municipales (DOM) no tenían un plazo que cumplir”. Actualmente, la ley es clara en señalar un plazo de 30 días para pronunciarse, contados desde la presentación de la solicitud, el que no se está cumpliendo, lo que origina un grave perjuicio al sector inmobiliario, con graves consecuencias para el país. Esta situación ilegal es una falta administrativa que tanto el Ministerio de Vivienda, como la Contraría, deberían investigar y sancionar. Por ejemplo, en la comuna de Macul, actualmente el plazo total de tramitación de un proyecto inmobiliario supera los 1.300 días y el monto de inversión paralizado es de US$ 500 millones. ¿Quién responde por este perjuicio?

Carlos O’Rian

ICalma Inmobiliaria