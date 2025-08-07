Permisología e inversión inmobiliaria

Señor Director:

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales se ha presentado como una reforma estructural para agilizar la inversión en Chile; sin embargo, desde el sector inmobiliario cuesta verla como una solución de fondo.

El problema no está solo en la permisología general, sino en un actor clave que la nueva ley apenas roza: las Direcciones de Obras Municipales (DOM). Ahí se concentran muchos de los cuellos de botella que frenan los proyectos. Los tiempos de tramitación varían según la comuna, los criterios cambian entre funcionarios y los estándares de gestión siguen siendo desiguales.

El Ministerio de Vivienda lo tiene claro, por eso debió licitar por separado una modernización de la plataforma DOM en Línea.

Mientras tanto, la inversión en Chile sigue en mínimos y el crecimiento ronda el 2%.

Sin una modernización real del sistema de permisos, será difícil hablar de reactivación.

La permisología no solo frena proyectos, también posterga empleos, impuestos y desarrollo.

Álvaro Ossandón

Director JLL Chile