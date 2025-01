Plazos de pago para las PYME

Cartas

Señor Director:

En los últimos 12 meses, los plazos de pago a proveedores del sector público y privado han mejorado, pero siguen existiendo grandes desafíos, especialmente en los municipios, donde promediaron una diferencia de 42,1 días entre la fecha de emisión de las facturas y la fecha real de pago. Las PYME dependen de un flujo de caja saludable para cumplir con sus obligaciones fiscales, pagar sueldos e impuestos. El no cumplimiento de los plazos de pago acordados por parte de los proveedores afecta directamente su liquidez, obligándolas a incurrir en gastos de mora.

De hecho, muchos proveedores se ven obligados a flexibilizar sus exigencias para no perder contratos ni vínculos con los ejecutores, aunque esto implique postergar sus propios pagos. Esta situación, a largo plazo, puede desencadenar una crisis que amenaza la supervivencia de las PYME, que ya enfrentan una presión constante por “cuadrar su flujo” de caja. En este contexto, el respeto a los plazos no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino una necesidad urgente para evitar problemas mayores.

Francisco Goycoolea

Gerente comercial de CFC Capital