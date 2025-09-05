Señor Director:

Respecto a la entrevista al exdirector del SII, Sr. Etcheberry, publicada el 24 de agosto en DF, aclaro lo siguiente:

Durante mis nueve años como subdirectora de Avaluaciones, incluidos cuatro meses bajo su gestión, nunca recibí solicitud alguna, verbal ni escrita, para actualizar información de su propiedad. De haberla recibido, se habría tramitado con la misma celeridad que cualquier caso similar. Todo contribuyente puede pedir en cualquier momento la actualización de datos, presencial o en línea. La falta de Recepción Final Municipal no exime del pago del Impuesto Territorial: la obligación nace cuando la propiedad está en condiciones de uso. La comunicación de tasación presentada por el Sr. Etcheberry no es un trámite catastral ni afecta sus contribuciones; se relaciona con el Impuesto a la Renta y siempre ha estado disponible en línea.

El SII realiza cada año más de 500 mil actualizaciones y 400 mil modificaciones en un catastro de 9.000.000 de bienes raíces. Estas precisiones buscan asegurar objetividad y transparencia en un tema de interés público.

María Alicia Muñoz Musre

Exsubdirectora de Avaluaciones del SII