Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Precisiones

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Me dirijo a usted en mi calidad de abogado, y por encargo de Ana Guzmán Ahnfelt, quien fue aludida en el artículo “Itaú insiste en solicitud de embargo de bienes de Saieh y terceros presentan ‘tercería’”, publicado en DF MAS el pasado domingo. Si bien la nota describe correctamente los hechos procesales, omite un antecedente esencial que podría inducir a una comprensión inexacta y perjudicial de la actuación de mi representada.

En efecto, aun cuando la nota se basa en el expediente judicial al que su medio tuvo acceso, omite un dato clave: que la propiedad de los bienes respecto de los cuales mi representada presentó tercería de dominio y posesión, se encuentra irrefutablemente acreditada por facturas y otros documentos tributarios de larga data, muchos de los cuales son de más de una década, correspondiendo la mayoría a los años 2013 y 2014, todo lo cual consta en el expediente al que habría tenido acceso el autor de la nota. Este hecho ratifica que es incuestionable que la tercería de dominio y posesión presentada busca exclusivamente la protección de un legítimo patrimonio personal, consolidado mucho antes de la deuda que se litiga, de la que ella no es parte.

Daniela Saleh N.

Abogado

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresa que se autodenominó pionera en vender cervezas artesanales en Chile se va a quiebra
2
Economía y Política

40 horas: la DT desestima solicitud de gremios y zanja que no se puede reducir jornada laboral en minutos a lo largo de una semana
3
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
4
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
5
DF LAB

Chilenos lanzan fondo para capitalizar la caída histórica de las valorizaciones en biotecnología en EEUU
6
Empresas

El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
7
Mercados

Precio de la celulosa golpea a CMPC: es la única acción del IPSA en terreno negativo en 2025
8
Economía y Política

Soledad Jeria, country head en Chile de Rio Tinto: “Queremos invertir ahora para que cuando los precios comiencen a subir, estar listos para empezar a entregar el producto”
VER MÁS
VER MÁS