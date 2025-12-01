Click acá para ir directamente al contenido
Profesionalizar la seguridad privada

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 2 de diciembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Poniendo fin a la dispersión normativa, la Ley N.º 21.659 unifica y regula integralmente al sector de la seguridad privada, desde el transporte de valores hasta la seguridad electrónica, reconocida como un verdadero coadyuvante de la seguridad pública y que hoy cumple un rol clave en la prevención del delito.
La reciente entrada en vigor de la ley marca un avance significativo para la industria: entrega más certezas, moderniza procesos, fomenta la profesionalización y exige altos estándares en acreditación, capacitación, tecnología y reportes, fortaleciendo así el rol de quienes la integran.
Para las empresas de seguridad electrónica, este nuevo marco normativo constituye una oportunidad para consolidar buenas prácticas, reforzar la confianza en el servicio y asegurar que su implementación se ajuste plenamente a las exigencias y estándares establecidos. Si el sector asume este desafío, podrá afianzar su papel como un aliado estratégico de la seguridad ciudadana

Ignacio Letelier
Gerente Legal & Compliance Verisure Chile

